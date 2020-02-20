Випуск новин за 9:00: Повернення українців з Уханя. Масове отруєння на Тернопільщині

У випуску новин за 20 лютого станом на 9:00 – пасажирський літак авіакомпанії SkyUp, що евакуйовує українців з китайського міста Ухань досі не приземлився. Наразі точно не відомо, де саме сяде літак, однак він летить у напрямку до Києва. У Збаражі з високою температурою, блювотою і діареєю госпіталізували 25 курсантів військового коледжу.

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