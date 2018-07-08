Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. Протесты в Брюсселе

Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. Протесты в БрюсселеВыпуск новостей 33 Читати новину українською
В выпуске новостей за 8 июля состоянию на 09:00 – на Донбассе атаки врага продолжаются по всей линии фронта, пророссийские боевики применяют в основном стрелковое оружие. В Брюсселе активисты протестуют против приезда Дональда Трампа, который на следующей неделе примет участие в саммите НАТО.
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Источник: 24 канал
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