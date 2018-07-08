Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Протести у Брюсселі

Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Протести у БрюсселіВипуск новин 68 Читать новость на русском
У випуску новин за 8 липня станом на 09:00 – на Донбасі атаки ворога тривають по всій лінії фронту, проросійські бойовики застосовують здебільшого стрілецьку зброю. У Брюсселі активісти протестують проти приїзду Дональда Трампа, який наступного тижня братиме участь у саміті НАТО.
Також у випуску:
Помер Левко Лук'яненко.
В Одесі пройшла акція "Свободу полоненим".
У Румунії під час авіашоу розбився винищувач МІГ-21.
Джерело: 24 канал
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