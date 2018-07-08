Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Протести у Брюсселі

У випуску новин за 8 липня станом на 09:00 – на Донбасі атаки ворога тривають по всій лінії фронту, проросійські бойовики застосовують здебільшого стрілецьку зброю. У Брюсселі активісти протестують проти приїзду Дональда Трампа, який наступного тижня братиме участь у саміті НАТО.

Також у випуску: Помер Левко Лук'яненко. В Одесі пройшла акція "Свободу полоненим". У Румунії під час авіашоу розбився винищувач МІГ-21.