Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. Снегопады в Украине

В выпуске новостей за 23 января состоянию на 9:00 – пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Украину ожидает новый циклон, столицу уже обильно засыпает снегом. Чтобы избежать заторов, водителей просят не выезжать в город на собственных автомобилях.

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