Выпуск новостей за 9:00: Время на фронте. Снегопады в Украине
В выпуске новостей за 23 января состоянию на 9:00 – пророссийские боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ. Украину ожидает новый циклон, столицу уже обильно засыпает снегом. Чтобы избежать заторов, водителей просят не выезжать в город на собственных автомобилях.
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Источник: 24 канал
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