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      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Снігопади в Україні

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На Україну суне новий циклон, столицю вже рясно засипає снігом. Щоб уникнути заторів, водіїв просять не виїжджати в місто на власних авто.

      Також у випуску:

      Увечері 22 січня сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку на Печерську.

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      Теги: Негода в Україні Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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