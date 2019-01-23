Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Снігопади в Україні
У випуску новин за 23 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На Україну суне новий циклон, столицю вже рясно засипає снігом. Щоб уникнути заторів, водіїв просять не виїжджати в місто на власних авто.
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Джерело: 24 канал
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