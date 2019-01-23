Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Снігопади в Україні

У випуску новин за 23 січня станом на 9:00 – проросійські бойовики на Донбасі чотири рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На Україну суне новий циклон, столицю вже рясно засипає снігом. Щоб уникнути заторів, водіїв просять не виїжджати в місто на власних авто.

Також у випуску: Увечері 22 січня сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку на Печерську. ЛІтак з аргентинським футболістом на борту зник з радарів над Ла-Маншем. Ще 10 кандидатів вибули з конкурсу до Антикорупційного суду. В Іспанії рятують дворічного хлопчика: спецоперація вийшла на фінальний етап.