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      Выпуск новостей за 9:00: Взрыв на шахте в Чехии. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 9:00 – в Чехии на шахте взорвался метан, в результате чего по меньшей мере пять горняков погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести. Сейчас ведутся спасательные работы. По предварительной информации, пострадавшие – граждане Польши. Восемь раз враг обстреливал позиции ВСУ, в том числе с запрещенного вооружения. Один украинский военный ранен.

      Также в выпуске:

      Украина планирует увеличить военное присутствие в Азовском море из-за постоянной угрозы со стороны Кремля.

      Представители "Красного креста" хотят посетить украинских пленных моряков в России.

      В прифронтовом Торецке начали ремонтировать водопровод, город уже почти неделю страдает без воды.

      Смертельное ДТП в Киеве: легковушка врезалась в маршрутное такси.

      На Запорожской АЭС заработал новый комплекс по переделке ядерных отходов.

      Теги: Выпуск новостей Чехия Жертвы Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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