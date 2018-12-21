Выпуск новостей за 9:00: Взрыв на шахте в Чехии. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 9:00 – в Чехии на шахте взорвался метан, в результате чего по меньшей мере пять горняков погибли, еще восемь считаются пропавшими без вести. Сейчас ведутся спасательные работы. По предварительной информации, пострадавшие – граждане Польши. Восемь раз враг обстреливал позиции ВСУ, в том числе с запрещенного вооружения. Один украинский военный ранен.

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