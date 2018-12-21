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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 9:00: Вибух на шахті в Чехії. Ситуація на фронті

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 9:00 – у Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти. Наразі ведуться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, постраждалі – громадяни Польщі. Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння. Одного українського військового поранено.

      Також у випуску:

      Україна планує збільшити військову присутність в Азовському морі через постійну загрозу з боку Кремля.

      Представники "Червоного хреста" хочуть відвідати українських полонених моряків у Росії.

      У прифронтовому Торецьку розпочали ремонтувати водогін, місто вже майже тиждень потерпає без води.

      Смертельне ДТП у Києві: легковик врізався у маршрутне таксі.

      На Запорізькій АЕС запрацював новий комплекс з перероблювання ядерних відходів.

      Теги: Жертви Випуск новин Чехія Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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