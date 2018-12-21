Випуск новин за 9:00: Вибух на шахті в Чехії. Ситуація на фронті
У випуску новин за 21 грудня станом на 9:00 – у Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти. Наразі ведуться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, постраждалі – громадяни Польщі. Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння. Одного українського військового поранено.
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