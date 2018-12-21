Випуск новин за 9:00: Вибух на шахті в Чехії. Ситуація на фронті

У випуску новин за 21 грудня станом на 9:00 – у Чехії на шахті вибухнув метан, внаслідок чого щонайменше п'ятеро гірників загинуло, ще вісім вважаються зниклими безвісти. Наразі ведуться рятувальні роботи. За попередньою інформацією, постраждалі – громадяни Польщі. Вісім разів ворог обстрілював позиції ЗСУ, у тому числі із забороненого озброєння. Одного українського військового поранено.

Також у випуску: Україна планує збільшити військову присутність в Азовському морі через постійну загрозу з боку Кремля. Представники "Червоного хреста" хочуть відвідати українських полонених моряків у Росії. У прифронтовому Торецьку розпочали ремонтувати водогін, місто вже майже тиждень потерпає без води. Смертельне ДТП у Києві: легковик врізався у маршрутне таксі. На Запорізькій АЕС запрацював новий комплекс з перероблювання ядерних відходів.