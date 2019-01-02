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      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 9:00: Взрыв в Магнитогорске. Потери на фронте

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 09:00 – в Магнитогорске продолжают разбирать завалы в доме, который взорвался накануне Нового года из-за утечки бытового газа. Известно, что в результате обвала погибло 9 человек, 30 – пропали без вести. Несмотря на новогоднее перемирие, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим тишины. Один наш защитник погиб, двое ранены.

      Также в выпуске:

      В российском Магнитогорске три человека сгорели в маршрутке из-за газовы баллонов.

      Во Львове умер пострадавший от взрыва на ярмарке, у мужчины было 50% ожогов тела.

      Напомним, какие судьбоносные документы депутаты смогли принять в 2018 году.

      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Жертвы Взрыв в Магнитогорске
      Источник: 24 канал
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