Выпуск новостей за 9:00: Взрыв в Магнитогорске. Потери на фронте

В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 09:00 – в Магнитогорске продолжают разбирать завалы в доме, который взорвался накануне Нового года из-за утечки бытового газа. Известно, что в результате обвала погибло 9 человек, 30 – пропали без вести. Несмотря на новогоднее перемирие, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим тишины. Один наш защитник погиб, двое ранены.

Также в выпуске: В российском Магнитогорске три человека сгорели в маршрутке из-за газовы баллонов. Во Львове умер пострадавший от взрыва на ярмарке, у мужчины было 50% ожогов тела. Напомним, какие судьбоносные документы депутаты смогли принять в 2018 году.