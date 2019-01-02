Выпуск новостей за 9:00: Взрыв в Магнитогорске. Потери на фронте
В выпуске новостей за 2 января по состоянию на 09:00 – в Магнитогорске продолжают разбирать завалы в доме, который взорвался накануне Нового года из-за утечки бытового газа. Известно, что в результате обвала погибло 9 человек, 30 – пропали без вести. Несмотря на новогоднее перемирие, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим тишины. Один наш защитник погиб, двое ранены.
Также в выпуске:
В российском Магнитогорске три человека сгорели в маршрутке из-за газовы баллонов.
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Источник: 24 канал
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