Випуск новин за 09:00: Вибух в Магнітогорську. Втрати на фронті

У випуску новин за 2 січня станом на 09:00 – в Магнітогорську продовжують розбирати завали в будинку, який вибухнув напередодні Нового року через витік побутового газу. Наразі відомо, що внаслідок обвалу загинуло 9 людей, 30 – зникли безвісти. Не зважаючи на новорічне перемир'я, минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші. Один наш захисник загинув, двоє поранено.

Також у випуску: У російському Магнітогорську троє людей згоріли у маршрутці через газові балони. У Львові помер постраждалий від вибуху на ярмарку, у чоловіка було 50% опіків тіла. Нагадаємо, які доленосні документи депутати спромоглися ухвалити у 2018 році.