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      укр
      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВОРІЧНІ СВЯТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 09:00: Вибух в Магнітогорську. Втрати на фронті

      Випуск новин 25 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 січня станом на 09:00 – в Магнітогорську продовжують розбирати завали в будинку, який вибухнув напередодні Нового року через витік побутового газу. Наразі відомо, що внаслідок обвалу загинуло 9 людей, 30 – зникли безвісти. Не зважаючи на новорічне перемир'я, минулої доби бойовики тричі порушили режим тиші. Один наш захисник загинув, двоє поранено.

      Також у випуску:

      У російському Магнітогорську троє людей згоріли у маршрутці через газові балони.

      У Львові помер постраждалий від вибуху на ярмарку, у чоловіка було 50% опіків тіла.

      Нагадаємо, які доленосні документи депутати спромоглися ухвалити у 2018 році.

      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Жертви Вибух у Магнітогорську
      Джерело: 24 канал
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