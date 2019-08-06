Выпуск новостей за 9:00: Взрывы в России. Указ Трампа относительно Венесуэлы

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 9:00 – в России под Красноярском взорвался склад с боеприпасами. Есть как минимум одна жертва – военнослужащий. Еще 12 человек доставили в больницы с осколочными ранениями. Американский президент Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Венесуэлы. Новые ограничения должны заблокировать активы правительства страны.

Также в выпуске: На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз, ученые связывают массовую гибель с повышением солености моря. ЦИК не смогла вовремя объявить результаты выборов, но уже признала избранными почти всех депутатов. Пророссийские боевики вновь нарушили режим тишины: один украинский военный ранен. На скандальном 210 избирательном округе пересчитали голоса: кто оказался победителем.

Источник: 24 канал