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      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
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      Випуск новин за 9:00: Вибухи у Росії. Указ Трампа щодо Венесуели

      Випуск новин 8 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 серпня станом на 9:00 – у Росії під Красноярськом вибухнув склад з боєприпасами. Є щонайменше одна жертва – військовослужбовець. Ще 12 осіб доставили до лікарень з осколковими пораненнями. Американський президент Дональд Трамп підписав указ про санкції проти Венесуели. Нові обмеження мають заблокувати активи уряду країни.

      Також у випуску: 

      На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз, науковці пов'язують масову гибель із підвищенням солоності моря.

      ЦВК не змогла вчасно оголосити результати виборів, але вже визнала обраними майже всіх депутатів.

      Проросійські бойовики знову порушили режим тиші: один український військовий поранений.

      На скандальному 210 виборчому окрузі перерахували голоси: хто виявився переможцем.

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      Теги: Випуск новин Вибух Новини Росії Дональд Трамп Венесуела
      Джерело: 24 канал
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