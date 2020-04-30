Выпуск новостей за 9:00: Взыскание залога с Микитася. Самолет с украинскими заробитчанами

В выпуске новостей за 30 апреля по состоянию на 9:00 – в ОП сообщили, что Антикоррупционный суд взыскал с бывшего президента "Укрстроя" Максима Микитася 30 миллионов гривен залога в украинский бюджет. Заблокированный самолет с украинскими заробитчанами таки вылетел в Лондон. МАУ получила разрешение на осуществление чартера, который накануне не выпустили из страны из-за требований правительства.

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Польша ослабляет карантин уже с 4 мая, об этом заявил тамошний премьер-министр Матеуш Моравецкий. В стране заработают библиотеки, музеи, торговые центры и гостиницы.

Столичная полиция обнаружила два ресторана, которые работали, несмотря на запрет. Правоохранители провели рейд по заведениям питания, чтобы проверить, соблюдают ли они карантин.

На Донбассе не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки российские наемники нарушили режим прекращения огня 15 раз. От обстрелов один украинский военный получил контузию.

На Бали нашли мертвыми украинскую семью. Признаков насильственной смерти полиция не нашла. У умерших взяли анализы на COVID-19. Результаты должны быть готовы через четыре дня.