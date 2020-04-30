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      Випуск новин за 9:00: Стягнення застави з Микитася. Літак з українськими заробітчанами

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 квітня станом на 9:00 – в ОП повідомили, що Антикорупційний суд стягнув з колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася 30 мільйонів гривень застави в український бюджет. Заблокований літак із українськими заробітчанами таки вилетів до Лондона. МАУ отримала дозвіл на здійснення чартеру, який напередодні не випустили з країни через вимоги уряду.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Польща послаблює карантин вже з 4 травня, про це заявив тамтешній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. У країні запрацюють бібліотеки, музеї, торгові центри та готелі. 

      Столична поліція виявила два ресторани, які працювали, попри заборону. Правоохоронці провели рейд по закладах харчування, щоб перевірити, чи дотримуються вони карантину. 

      На Донбасі не припиняються обстріли. Минулої доби російські найманці порушили режим припинення вогню 15 разів. Від обстрілів один український військовий зазнав контузії.

      На Балі знайшли мертвими українське подружжя. Ознак насильницької смерті поліція не знайшла. У померлих взяли аналізи на COVID-19. Результати мають бути готові за чотири дні.

      Теги: Заробітчани Велика Британія Новини України Максим Микитась Випуск новин
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