11:31
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Выпуск новостей за 9:00: Забастовка шахтеров в Лисичанске. Смертельная непогода в Италии

      Выпуск новостей 61 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 9:00 – в Лисичанске шахтеры уже 12 сутки протестуют под землей. Почти три десятка горняков отказываются подниматься из шахт. Их главное требование – выплатить зарплату за последние четыре месяца. В Италии вторые сутки падают сильные дожди и ливни, в результате стихии погибли восемь человек.

      Также в выпуске:

      На Совете Безопасности ООН обсуждают ситуацию на Донбассе.

      К чему может привести аномально теплая осень.

      Авиакатострофа в Индонезии.

      Теги: Выпуск новостей Лисичанск Протесты шахтеров
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий
      сегодня , 11:30 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин 2018: афиша мероприятий
      Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      сегодня , 11:00 Задекларував усе, що пам'ятав: як ректор КПІ Згуровський декларує свої статки
      Тетяна Мартинюк
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      SkyUp запускает 4 новых регулярных рейса в Европу: какой сервис ждать украинцам
      сегодня , 10:02 SkyUp запускает 4 новых регулярных рейса в Европу: какой сервис ждать украинцам
      Катерина Петренко
      Игры "патриотов": кто и почему блокирует принятие закона о новых избирательных правилах
      сегодня , 09:02 Игры "патриотов": кто и почему блокирует принятие закона о новых избирательных правилах
      Наталя Ромашова
      Выпуск новостей за 13:00: Прощание с Поплавской. Полное видео стрельбы в керченском колледже
       21 октября , 13:50
      Выпуск новостей за 13:00: ДТП с актерами "Дизель Шоу". Игры непокоренных в Сиднее
       20 октября , 13:30
      Выпуск новостей 5 апреля по состоянию на 16:00
       5 апреля 2015 , 16:50
      Выпуск новостей за 16:00: Усиление мер безопасности. Кинофестиваль в Каннах
       8 мая , 16:47
      Выпуск новостей за 19:00: Вакцинация в Украине. Трудоустройство иностранцев в Украине
       26 октября , 19:49
      Выпуск новостей за 10:00: Катастрофа Boeing 737. Спецпредставитель Европарламента
       сегодня , 11:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук