Выпуск новостей за 9:00: Забастовка шахтеров в Лисичанске. Смертельная непогода в Италии

В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 9:00 – в Лисичанске шахтеры уже 12 сутки протестуют под землей. Почти три десятка горняков отказываются подниматься из шахт. Их главное требование – выплатить зарплату за последние четыре месяца. В Италии вторые сутки падают сильные дожди и ливни, в результате стихии погибли восемь человек.

Также в выпуске: На Совете Безопасности ООН обсуждают ситуацию на Донбассе. К чему может привести аномально теплая осень. Авиакатострофа в Индонезии.