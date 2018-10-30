Выпуск новостей за 9:00: Забастовка шахтеров в Лисичанске. Смертельная непогода в Италии
В выпуске новостей за 30 октября по состоянию на 9:00 – в Лисичанске шахтеры уже 12 сутки протестуют под землей. Почти три десятка горняков отказываются подниматься из шахт. Их главное требование – выплатить зарплату за последние четыре месяца. В Италии вторые сутки падают сильные дожди и ливни, в результате стихии погибли восемь человек.
Также в выпуске:
На Совете Безопасности ООН обсуждают ситуацию на Донбассе.
К чему может привести аномально теплая осень.
Авиакатострофа в Индонезии.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии