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      Випуск новин за 9:00: Страйк шахтарів у Лисичанську. Смертельна негода в Італії

      Випуск новин 66 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 жовтня станом на 9:00 – у Лисичанську шахтарі вже 12 добу протестують під землею. Майже три десятки гірників відмовляються підійматися з шахт. Їх головна вимога – виплатити зарплату за останні чотири місяці. В Італії другу добу падають сильні дощі та зливи, в наслідок стихії загинуло вісім людей.

      Також у випуску:

      На Раді Безпеки ООН обговорюють ситуацію на Донбасі.

      До чого може призвести аномально тепла осінь.

      Авіакатострофа в Індонезії.

      Теги: Випуск новин Протести шахтарів Лисичанськ
      Джерело: 24 канал
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