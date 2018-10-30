Випуск новин за 9:00: Страйк шахтарів у Лисичанську. Смертельна негода в Італії
У випуску новин за 30 жовтня станом на 9:00 – у Лисичанську шахтарі вже 12 добу протестують під землею. Майже три десятки гірників відмовляються підійматися з шахт. Їх головна вимога – виплатити зарплату за останні чотири місяці. В Італії другу добу падають сильні дощі та зливи, в наслідок стихії загинуло вісім людей.
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Джерело: 24 канал
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