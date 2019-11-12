Выпуск новостей за 9:00: Задержание чиновников НБУ. Замораживание помощи от США
В выпуске новостей за 12 ноября на 9:00 – НАБУ и САП задержали семь человек, подозреваемых в хищении более миллиарда гривен кредита. Задержанные – менеджеры VIB-Банка, принадлежащего олигарху Олегу Бахматюку. Американскую военную помощь Украине заморозили по политическим мотивам, как утверждают в Пентагоне.
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Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после проведения референдума.
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Сильный снегопад заблокировал аэропорт Чикаго, из-за осадков там отменили почти девятьсот рейсов.
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