Выпуск новостей за 9:00: Задержание чиновников НБУ. Замораживание помощи от США

В выпуске новостей за 12 ноября на 9:00 – НАБУ и САП задержали семь человек, подозреваемых в хищении более миллиарда гривен кредита. Задержанные – менеджеры VIB-Банка, принадлежащего олигарху Олегу Бахматюку. Американскую военную помощь Украине заморозили по политическим мотивам, как утверждают в Пентагоне.

Также в выпуске: Иностранцы смогут покупать украинскую землю только после проведения референдума. Печерский суд отправил за решетку известного генерал-майора, которого подозревают в закупке бракованных бронежилетов. Сильный снегопад заблокировал аэропорт Чикаго, из-за осадков там отменили почти девятьсот рейсов.