Випуск новин за 9:00: Затримання посадовців НБУ. Замороження допомоги від США
У випуску новин за 12 листопада станом на 9:00 – НАБУ та САП затримали сімох осіб, яких підозрюють у розкраданні понад мільярда гривень кредиту. Затримані – менеджери VIB-Банку, який належить олігарху Олегу Бахматюку. Американську військову допомогу Україні заморозили з політичних мотивів, як стверджують у Пентагоні.
Також у випуску:
Іноземці зможуть купувати українську землю тільки після проведення референдуму.
Печерський суд відправив за ґрати відомого генерал-майора, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів.
Сильний снігопад заблокував аеропорт Чикаго, через опади там скасували майже дев'ятсот рейсів.
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