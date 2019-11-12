Випуск новин за 9:00: Затримання посадовців НБУ. Замороження допомоги від США

У випуску новин за 12 листопада станом на 9:00 – НАБУ та САП затримали сімох осіб, яких підозрюють у розкраданні понад мільярда гривень кредиту. Затримані – менеджери VIB-Банку, який належить олігарху Олегу Бахматюку. Американську військову допомогу Україні заморозили з політичних мотивів, як стверджують у Пентагоні.

Також у випуску: Іноземці зможуть купувати українську землю тільки після проведення референдуму. Печерський суд відправив за ґрати відомого генерал-майора, якого підозрюють у закупівлі бракованих бронежилетів. Сильний снігопад заблокував аеропорт Чикаго, через опади там скасували майже дев'ятсот рейсів.