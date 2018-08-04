Выпуск новостей за 9:00: Задержание дезертира. Крушение вертолета в РФ

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 09:00 – СБУ задержала дезертира, который с украинской армии перешел на сторону русских во время оккупации Крыма. В России разбился вертолет с 18 людьми на борту, все пассажиры погибли.

Также в выпуске: Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии. В Италии разоблачили пособников сеператистив на Донбассе. Мать Усамы бин Ладена впервые за долгое время дала интервью о сыне.