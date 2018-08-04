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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Выпуск новостей за 9:00: Задержание дезертира. Крушение вертолета в РФ

Выпуск новостей 6 Читати новину українською

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 09:00 – СБУ задержала дезертира, который с украинской армии перешел на сторону русских во время оккупации Крыма. В России разбился вертолет с 18 людьми на борту, все пассажиры погибли.

Также в выпуске:

Украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии.

В Италии разоблачили пособников сеператистив на Донбассе.

Мать Усамы бин Ладена впервые за долгое время дала интервью о сыне.

Теги: Аннексия Крыма авиация Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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