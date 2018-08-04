Выпуск новостей за 9:00: Задержание дезертира. Крушение вертолета в РФ
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 09:00 – СБУ задержала дезертира, который с украинской армии перешел на сторону русских во время оккупации Крыма. В России разбился вертолет с 18 людьми на борту, все пассажиры погибли.
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Источник: 24 канал
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