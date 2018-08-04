Випуск новин за 09:00: Затримання дезертира. Розбиття гелікоптера у РФ
У випуску новин за 4 серпня станом на 09:00 – СБУ затримала дезертира, який з української армії перейшов на бік росіян під час окупації Криму. У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі пасажири загинули.
Також у випуску:
Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.
В Італії викрили посібників сеператистів на Донбасі.
Мати Усами бін Ладена вперше за довгий час дала інтерв'ю про сина.
Джерело: 24 канал
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