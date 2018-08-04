Випуск новин за 09:00: Затримання дезертира. Розбиття гелікоптера у РФ

У випуску новин за 4 серпня станом на 09:00 – СБУ затримала дезертира, який з української армії перейшов на бік росіян під час окупації Криму. У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі пасажири загинули.

Також у випуску: Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії. В Італії викрили посібників сеператистів на Донбасі. Мати Усами бін Ладена вперше за довгий час дала інтерв'ю про сина.