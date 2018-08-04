11:26
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
  • вівторок
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 09:00: Затримання дезертира. Розбиття гелікоптера у РФ

Випуск новин 28 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 09:00 – СБУ затримала дезертира, який з української армії перейшов на бік росіян під час окупації Криму. У Росії розбився гелікоптер з 18 людьми на борту, всі пасажири загинули.

Також у випуску:

Український політв’язень Кремля Олександр Костенко вийшов на свободу з російської виправної колонії.

В Італії викрили посібників сеператистів на Донбасі.

Мати Усами бін Ладена вперше за довгий час дала інтерв'ю про сина.

Теги: Анексія Криму Випуск новин авіація
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук