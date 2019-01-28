Выпуск новостей за 9:00: Заявление Трампа о "шатдауне". Задержания в Венесуэле

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 9:00 – Дональд Трамп грозит очередным "шатдауном" из-за строительства стены на границе с Мексикой. Он заявляет, что если Конгресс не выделит средства на этот проект, он снова прекратите финансирования правительства. Почти 800 митингующих, выступающих против режима Николаса Мадуро, бросили за решетку в Венесуэле.

Также в выпуске: Нарушение правил безопасности при перегрузке горючего, стало причиной возгорания двух судов возле Керченского пролива. В Украине синоптики прогнозируют морозное начало недели, местами с осадками в виде снега. В России раненых украинских моряков перевели из медчасти в СИЗО.