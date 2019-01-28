Випуск новин за 9:00: Заява Трампа про "шатдаун". Затримання у Венесуелі

У випуску новин за 28 січня станом на 9:00 – Дональд Трамп погрожує черговим "шатдауном" через будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Він заявляє, якщо Конгрес не виділить кошти на цей проект, він знову припиніть фінансування уряду. Майже 800 мітингувальників, які виступають проти режиму Ніколаса Мадуро, кинули за ґрати у Венесуелі.

Також у випуску: Порушення правил безпеки під час перавантаження пального стала причиною загорання двох суден біля Керченської протоки. В Україні синоптики прогнозують морозний початок тижня, подекуди з опадами у вигляді снігу. У Росії поранених українських моряків перевели із медчастини до СІЗО.