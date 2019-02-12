Выпуск новостей за 9:00: Заявление Великобритании относительно РФ. Протесты фермеров в Италии

В выпуске новостей за 12 февраля состоянию на 9:00 – во время речи о повышении боеспособности армии после выхода из состава ЕС министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что РФ должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей. На Сардинии фермеры показательно вылили на проезжую часть тысячи тонн овечьего молока так крестьяне протестуют против низких закупочных цен на сырье.

Также в выпуске: Украинские защитники уничтожили дерево-земляную оборонительную точку оккупантов возле Донецкого аэропорта. В Днепре родители не пускают детей в школу из-за грибка и плесени в школьных кабинетах. 20-метровые волны и сильный снегопад накрыли американские Гавайи, один человек погиб. 12 декабря Шевченковский суд в Киеве должен избрать меру пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которому накануне объявили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк.