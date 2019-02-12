Выпуск новостей за 9:00: Заявление Великобритании относительно РФ. Протесты фермеров в Италии
В выпуске новостей за 12 февраля состоянию на 9:00 – во время речи о повышении боеспособности армии после выхода из состава ЕС министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что РФ должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей. На Сардинии фермеры показательно вылили на проезжую часть тысячи тонн овечьего молока так крестьяне протестуют против низких закупочных цен на сырье.
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