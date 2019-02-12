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      Випуск новин за 9:00: Заява Великобританії щодо РФ. Протести фермерів в Італії

      Випуск новин 87 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 лютого станом на 9:00 – під час промови про підвищення боєздатності армії після виходу зі складу ЄС міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що РФ повинна заплатити за анексію Криму та отруєння Скрипалів. На Сардинії фермери показово вилили на проїжджу частину тисячі тонн овечого молока: так селяни протестують проти низьких закупівельних цін на сировину.

      Також у випуску: 

      Українські захисники знищили дерево-земляну оборонну точку окупантів біля Донецького аеропорту.

      У Дніпрі батьки не пускають дітей до школи через грибок та плісняву у шкільних кабінетах.

      20-метрові хвилі та сильний снігопад накрили американські Гаваї, одна людина загинула.

      12 грудня Шевченківський суд у Києві має обрати запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якому напередодні оголосили підозру в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

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      Теги: Україна – Росія Великобританія Випуск новин Протести
      Джерело: 24 канал
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