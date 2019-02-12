Випуск новин за 9:00: Заява Великобританії щодо РФ. Протести фермерів в Італії

У випуску новин за 12 лютого станом на 9:00 – під час промови про підвищення боєздатності армії після виходу зі складу ЄС міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон заявив, що РФ повинна заплатити за анексію Криму та отруєння Скрипалів. На Сардинії фермери показово вилили на проїжджу частину тисячі тонн овечого молока: так селяни протестують проти низьких закупівельних цін на сировину.

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