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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 9:00: Закрытие дела против Кузьмина. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 34 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 9:00 – Генпрокуратура закрыла производство против бывшего заместителя генпрокурора при Януковиче, а ныне – нардепа Рената Кузьмина. Пророссийские боевики обстреляли наши позиции 11 раз. И снова – из запрещенной Минском артиллерии и минометов. В районе Лебединского и Гранитного били со ствольной артиллерии.

      Также в выпуске:

      В Швеции южный пик горы Кебне-Кайсе потерял статус самого высокого из-за таяния ледника на вершине.

      Незаконно осужденных крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в российскую колонию для отбывания наказания.

      Комитеты Рады согласовали законопроекты об импичменте, Антикоррупционном суде и отмене "поправок Лозового".

      На Буковине 11-летний школьник получил серьезную травму позвоночника во время перерыва.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выпуск новостей Ренат Кузьмин Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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