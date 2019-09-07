Выпуск новостей за 9:00: Закрытие дела против Кузьмина. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 9:00 – Генпрокуратура закрыла производство против бывшего заместителя генпрокурора при Януковиче, а ныне – нардепа Рената Кузьмина. Пророссийские боевики обстреляли наши позиции 11 раз. И снова – из запрещенной Минском артиллерии и минометов. В районе Лебединского и Гранитного били со ствольной артиллерии.

Также в выпуске: В Швеции южный пик горы Кебне-Кайсе потерял статус самого высокого из-за таяния ледника на вершине. Незаконно осужденных крымских татар по делу Хизб ут-Тахрир этапировали в российскую колонию для отбывания наказания. Комитеты Рады согласовали законопроекты об импичменте, Антикоррупционном суде и отмене "поправок Лозового". На Буковине 11-летний школьник получил серьезную травму позвоночника во время перерыва.

Источник: 24 канал