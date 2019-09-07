Випуск новин за 9:00: Закриття справи проти Кузьміна. Ситуація на фронті

У випуску новин за 7 вересня станом на 9:00 – Генпрокуратура закрила провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів Януковича, а нині – нардепа Рената Кузьміна. Проросійські бойовики обстріляли наші позиції 11 разів. І знову – із забороненої Мінськом артилерії та мінометів. В районі Лебединського та Гранітного гатили зі ствольної артилерії.

Також у випуску: У Швеції південний пік гори Кебне-Кайсе втратив статус найвищого через танення льодовика на вершині. Незаконно засуджених кримських татар у справі Хізб ут-Тахрір етапували до російської колонії для відбування покарання. Комітети Ради погодили законопроєкти про імпічмент, Антикорупційни суд і скасування "правок Лозового". На Буковині 11-річний школяр отримав серйозну травму хребта під час перерви.

Джерело: 24 канал