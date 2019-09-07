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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Випуск новин за 9:00: Закриття справи проти Кузьміна. Ситуація на фронті

      Випуск новин 4

      У випуску новин за 7 вересня станом на 9:00 – Генпрокуратура закрила провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів Януковича, а нині – нардепа Рената Кузьміна. Проросійські бойовики обстріляли наші позиції 11 разів. І знову – із забороненої Мінськом артилерії та мінометів. В районі Лебединського та Гранітного гатили зі ствольної артилерії.

      Також у випуску: 

      У Швеції південний пік гори Кебне-Кайсе втратив статус найвищого через танення льодовика на вершині.

      Незаконно засуджених кримських татар у справі Хізб ут-Тахрір етапували до російської колонії для відбування покарання.

      Комітети Ради погодили законопроєкти про імпічмент, Антикорупційни суд і скасування "правок Лозового".

      На Буковині 11-річний школяр отримав серйозну травму хребта під час перерви.

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      Теги: Випуск новин Новини України Новини політики Війна на Донбасі Ренат Кузьмін
      Джерело: 24 канал
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