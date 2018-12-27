Выпуск новостей за 9:00: Запрет въезда мужчинам-россиянам. Последствия непогоды в Украине

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 9:00 – несмотря на завершение военного положения в Украине продолжили ограничение въезда мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. Циклон Тете, активно бушующий в Украине, оставил более 104 населенных пунктов в пяти областях без света.

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