Випуск новин за 9:00: Заборона в'їзду чоловікам-росіянам. Наслідки негоди в Україні

У випуску новин за 27 грудня станом на 9:00 – попри завершення воєнного стану в Україні продовжили обмеження в'їзду чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років. Циклон Тете, що активно вирує Україною, залишив понад 104 населених пунктів у п'яти областях без світла.

Також у випуску: У Росії випробували нову гіперзвукову ракету "Авангард". Індонезія перенаправляє всі рейси навколо виверження вулкана. Офіцери морської піхоти провели справжній офіцерський бал.