Випуск новин за 9:00: Заборона в'їзду чоловікам-росіянам. Наслідки негоди в Україні
У випуску новин за 27 грудня станом на 9:00 – попри завершення воєнного стану в Україні продовжили обмеження в'їзду чоловікам-росіянам віком від 16 до 60 років. Циклон Тете, що активно вирує Україною, залишив понад 104 населених пунктів у п'яти областях без світла.
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Джерело: 24 канал
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