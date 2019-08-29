Выпуск новостей за 9:00: заседание новой Рады. Сутки на фронте

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 9:00 – сегодня состоится торжественное открытие заседания новой Верховной Рады. Его откроет вице-спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий. Российские оккупационные войска снова грубо сорвали "хлебное перемирие и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

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