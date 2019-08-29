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      ВЕРХОВНА РАДА ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 9:00: Засідання нової Ради. Доба на фронті

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 серпня станом на 9:00 – сьогодні відбудеться урочисте відкриття нової Верховної Ради. Її відкриє віце-спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій. Російські окупаційні війська знову грубо зірвали "хлібне перемир'я" та обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

      Також у випуску:

      З-під уламків частини 4-поверхового будинку у Дрогобичі, яка обвалилася вночі з 27 на 28 серпня, витягнули тіла ще п'яти осіб.

      Дональд Трамп заморозив військову допомогу Україні.

      В Україні відзначають День пам'яті захисників Україні, які загинули в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

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      Теги: Верховна Рада Випуск новин Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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