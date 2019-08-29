Випуск новин за 9:00: Засідання нової Ради. Доба на фронті

У випуску новин за 29 серпня станом на 9:00 – сьогодні відбудеться урочисте відкриття нової Верховної Ради. Її відкриє віце-спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій. Російські окупаційні війська знову грубо зірвали "хлібне перемир'я" та обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Також у випуску: З-під уламків частини 4-поверхового будинку у Дрогобичі, яка обвалилася вночі з 27 на 28 серпня, витягнули тіла ще п'яти осіб. Дональд Трамп заморозив військову допомогу Україні. В Україні відзначають День пам'яті захисників Україні, які загинули в боях за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність.

Джерело: 24 канал