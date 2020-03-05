Выпуск новостей за 9:00: Завершение обсервации в Новых Санжарах. Дебаты в Европарламенте

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 9:00 – в Новых Санжарах заканчивается срок обсервации эвакуированных из Уханя. Официально их должны выпустить в полдень. Всем, кто находился в санатории Нацгвардии, должны выдать справку об отсутствии заболевания коронавирусом. В Европарламенте планируют провести дебаты по Минским соглашениям. Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель выступит с речью.

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