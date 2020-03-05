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      Випуск новин за 9:00: Завершення обсервації в Нових Санжарах. Дебати у Європарламенті

      Випуск новин -

      У випуску новин за 5 березня станом на 9:00 – у Нових Санжарах закінчується термін обсервації евакуйованих з Уханя. Офіційно їх мають випустити опівдні. Всім, хто перебував у санаторії Нацгвардії, мають видати довідку про відсутність захворювання на коронавірус. У Європарламенті планують провести дебати щодо Мінських угод. Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступить із промовою.

      Також у випуску: 

      У Києві чоловік намагався підірвати під'їзд в багатоповерхівці. Місцеві жителі викликали поліцію, разом із ними приїхали також спецпризначенці КОРДу та психолог. Зловмисника швидко затримали. 

      Верховна Рада знову збереться на позачергове пленарне засідання, цього разу на вимогу депутатів. На порядку денному лише одне питання – звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки.

      Мільярдер і один з потенційних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Майкл Блумберг зняв свою кандидатуру з президентських перегонів на користь Джо Байдена.

      В Італії за останню добу від коронавірусу померло 28 людей, ще понад 500 підхопили інфекцію. Через поширення недуги італійський уряд розгляне низку заходів безпеки.

      У Росії у військовій частині стався вибух: багато солдатів постраждали
      сьогодні
      Теги: Новини України Мінські домовленості Європарламент Нові Санжари Випуск новин
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