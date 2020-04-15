Выпуск новостей за 9:00: Зеленский о коронавирусе. США прекращает финансирование ВОЗ

В выпуске новостей за 15 апреля по состоянию на 9:00 – президент Владимир Зеленский призвал украинцев на Пасху оставаться дома. И подчеркнул, что пик эпидемии для Украины – только впереди. Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения. В Белом доме считают, что ВОЗ не смогла вовремя получить, обработать и распространить по миру информацию о COVID-19.

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СБУ поймала на миллионной взятке первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника. Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщили сразу несколько украинских СМИ.

В Риме женщину оштрафовали на 400 евро за прогулку с черепахой. Нарушительница карантина утверждает, что вышла на улицу, чтобы выгулять пресмыкающегося. Полиция же такую ​​причину не считает достаточно важной.

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Открытого огня уже нет, но до сих пор тлеет древесина и пеньки. С огнем там боролись почти 2 недели, ущерб предварительно оценивают в десятки миллионов гривен.

На фронте ситуация вновь обострилась. За прошедшие сутки ранили двух украинских военных, еще один – получил контузию. В общем пророссийские боевики осуществили 9 обстрелов позиций ВСУ.