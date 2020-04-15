Випуск новин за 9:00: Зеленський про коронавірус. США припиняє фінансування ВООЗ
У випуску новин за 15 квітня станом на 9:00 – президент Володир Зеленський закликав українців на Великдень залишатися вдома. І наголосив, що пік епідемії для України – тільки попереду. Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. У Білому домі вважають, що ВООЗ не змогла вчасно отримати, обробити та поширити світом інформацію про COVID-19.
Також у випуску:
СБУ спіймала на мільйонному хабарі першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника. Про це з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах повідомили одразу кілька українських ЗМІ.
У Римі жінку оштрафували на 400 євро за прогулянку із черепахою. Порушниця карантину стверджує, що вийшла на вулицю, аби вигуляти плазуна. Поліція ж таку причину не вважає достатньо поважною.
Пожежу в Чорнобильській зоні вдалося загасити. Відкритого вогню уже немає, але досі тліє деревина та пеньки. З вогнем там боролися майже 2 тижні, збитки попередньо оцінюють в десятки мільйонів гривень.
На фронті ситуація знову загострилася. За минулу добу поранили двох українських військових, ще один – зазнав контузії. Загалом проросійські бойовики здійснили 9 обстрілів позицій ЗСУ.
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