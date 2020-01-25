12:10
25 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гитлера. Замена для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:49, 24 января
      Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
      Вєсті.UA
      19:42, 24 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Выпуск новостей за 9:00: Землетрясение в Турции. Распространение коронавируса

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 9:00 – мощное землетрясение в Турции унесло жизни по меньшей мере 20-ти человек. Еще 30 считаются пропавшими без вести. В Малайзии и Австралии подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае.

      Также в выпуске:

      Задержали главного подозреваемого по делу Гандзюк: Алексея Левина год искал Интерпол.

      На передовой за прошедшие сутки ранения получил военный. В целом боевики 12 раз обстреляли наши позиции.

      На Донетчине возле железнодорожной станции нашли взрывчатку.

      Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру
      сегодня
      15706
      Теги: Новости Турции Землетрясение Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Опыт Израиля как развитой инновационной экономики
      Блоги 11
      сегодня , 10:05 Владимиру Зеленскому 42: биография президента Украины
      114063
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      88
      24 января , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      202
      сегодня , 08:40 Украина редкая страна, где происходят серьезные реформы, – Financial Times
      Світові Медіа 142
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук