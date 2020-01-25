Выпуск новостей за 9:00: Землетрясение в Турции. Распространение коронавируса
В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 9:00 – мощное землетрясение в Турции унесло жизни по меньшей мере 20-ти человек. Еще 30 считаются пропавшими без вести. В Малайзии и Австралии подтвердили первые случаи заражения новым коронавирусом, эпидемия которого вспыхнула в Китае.
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