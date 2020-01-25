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      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
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      Випуск новин за 9:00: Землетрус в Туреччині. Поширення коронавірусу

      Випуск новин 24 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 січня станом на 9:00 –потужний землетрус в Туреччині забрав життя щонайменше 20-ти людей. Ще 30 - вважаються зниклими безвісти. У Малайзії та Австралії зафіксували підтвердили перші випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.

      Також у випуску:

      Затримали головного підозрюваного у спарві Гандзюк: Олексія Левіна рік шукав Інтерпол.

      На передовій минулої доби поранення отримав військовий. Загалом бойовики 12 разів обстріляли наші позиції.

      На Донеччині біля залізничної станції знайшли вибухівку.

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      Теги: Випуск новин Землетрус Новини Туреччини
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