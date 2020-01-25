Випуск новин за 9:00: Землетрус в Туреччині. Поширення коронавірусу

У випуску новин за 25 січня станом на 9:00 –потужний землетрус в Туреччині забрав життя щонайменше 20-ти людей. Ще 30 - вважаються зниклими безвісти. У Малайзії та Австралії зафіксували підтвердили перші випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.

Також у випуску: Затримали головного підозрюваного у спарві Гандзюк: Олексія Левіна рік шукав Інтерпол. На передовій минулої доби поранення отримав військовий. Загалом бойовики 12 разів обстріляли наші позиції. На Донеччині біля залізничної станції знайшли вибухівку.