Випуск новин за 9:00: Землетрус в Туреччині. Поширення коронавірусу
У випуску новин за 25 січня станом на 9:00 –потужний землетрус в Туреччині забрав життя щонайменше 20-ти людей. Ще 30 - вважаються зниклими безвісти. У Малайзії та Австралії зафіксували підтвердили перші випадки зараження новим коронавірусом, епідемія якого спалахнула у Китаї.
Також у випуску:
Затримали головного підозрюваного у спарві Гандзюк: Олексія Левіна рік шукав Інтерпол.
На передовій минулої доби поранення отримав військовий. Загалом бойовики 12 разів обстріляли наші позиції.
На Донеччині біля залізничної станції знайшли вибухівку.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі