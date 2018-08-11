Выпуск новостей за 9:00: Женщины на войне. Украинка выиграла международную олимпиаду

В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 09:00 – в Украине продолжают существовать стереотипы, что женщина не может профессионально выполнять военные обязанности. Украинские защитницы строят военную карьеру, прилагая втрое больше усилий, чтобы их воспринимали на равных.

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