Выпуск новостей за 9:00: Женщины на войне. Украинка выиграла международную олимпиаду
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 09:00 – в Украине продолжают существовать стереотипы, что женщина не может профессионально выполнять военные обязанности. Украинские защитницы строят военную карьеру, прилагая втрое больше усилий, чтобы их воспринимали на равных.
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Источник: 24 канал
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