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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 09:00: Жінки на війні. Українка виграла міжнародну олімпіаду

Випуск новин 8 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 серпня станом на 09:00 – в Україні продовжують існувати стереотипи, що жінка не може професійно виконувати військові обов'язки. Українські захисниці будують військові кар'єру, докладаючи втричі більше зусиль, щоб їх сприймали на рівних.

Також у випуску:

За минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

На 12 років за ґрати може потрапити водій вантажівки, через якого загинули п'ятеро дітей та дорослий у ДТП на Запоріжжі.

Через антиурядові протести в Румунії вже постраждало близько 450 людей.

 

Теги: Новини Чернівців Освіта Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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