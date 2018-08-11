Випуск новин за 09:00: Жінки на війні. Українка виграла міжнародну олімпіаду
У випуску новин за 11 серпня станом на 09:00 – в Україні продовжують існувати стереотипи, що жінка не може професійно виконувати військові обов'язки. Українські захисниці будують військові кар'єру, докладаючи втричі більше зусиль, щоб їх сприймали на рівних.
Також у випуску:
За минулу добу окупанти 36 разів відкривали вогонь по українських позиціях.
На 12 років за ґрати може потрапити водій вантажівки, через якого загинули п'ятеро дітей та дорослий у ДТП на Запоріжжі.
Через антиурядові протести в Румунії вже постраждало близько 450 людей.
Джерело: 24 канал
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