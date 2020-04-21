Выпуск новостей за 9:00: Жертвы стрельбы в Канаде. Пожар на Житомирщине

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 9:00 – количество жертв кровавой стрельбы в истории Канады возросло до 19. Масштабные пожары на Житомирщине не утихают. С огнем там борются уже более тысячи спасателей.

Також у випуску: 1500 людей за добу захворіли на COVID-19 у Білорусі. На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець. Місто Почаїв за годину повністю закриють на в'їзд і виїзд. Європейські країни продовжують пом'якшувати карантинні обмеження.