Выпуск новостей за 9:00: Жертвы стрельбы в Канаде. Пожар на Житомирщине
В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 9:00 – количество жертв кровавой стрельбы в истории Канады возросло до 19. Масштабные пожары на Житомирщине не утихают. С огнем там борются уже более тысячи спасателей.
Також у випуску:
1500 людей за добу захворіли на COVID-19 у Білорусі.
На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець.
Місто Почаїв за годину повністю закриють на в'їзд і виїзд.
Європейські країни продовжують пом'якшувати карантинні обмеження.
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