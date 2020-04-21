Випуск новин за 9:00: Жертви стрілянини у Канаді. Пожежа на Житомирщині

У випуску новин за 21 квітня станом на 9:00 – кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19. Масштабні пожежі на Житомирщині не вщухають. Із вогнем там борються вже понад тисяча рятувальників.

Також у випуску: 1500 людей за добу захворіли на COVID-19 у Білорусі. На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець. Місто Почаїв за годину повністю закриють на в'їзд і виїзд. Європейські країни продовжують пом'якшувати карантинні обмеження.