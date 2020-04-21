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      Випуск новин за 9:00: Жертви стрілянини у Канаді. Пожежа на Житомирщині

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 квітня станом на 9:00 – кількість жертв найкривавішої стрілянини в історії Канади зросла до 19. Масштабні пожежі на Житомирщині не вщухають. Із вогнем там борються вже понад тисяча рятувальників.

      Також у випуску:

      1500 людей за добу захворіли на COVID-19 у Білорусі.

      На Буковині з підозрою на COVID-19 помер 20-річний хлопець.

      Місто Почаїв за годину повністю закриють на в'їзд і виїзд.

      Європейські країни продовжують пом'якшувати карантинні обмеження.

      Теги: Випуск новин Канада Новини Житомира
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