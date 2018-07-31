Выпуск новостей за 9:00:Ситуация на фронте. Референдум относительно изменения названия Македонии
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 9:00 – диверсанты атаковали позиции ВСУ под Новгородским. Парламент Македонии назначил референдум относительно названия страны на 30 сентября.
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Источник: 24 канал
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