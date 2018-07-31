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ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00:Ситуация на фронте. Референдум относительно изменения названия Македонии

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 9:00 – диверсанты атаковали позиции ВСУ под Новгородским. Парламент Македонии назначил референдум относительно названия страны на 30 сентября.

Также в выпуске:

Андрей Ермоленко – создатель картин, задевающих за живое.

Впервые за 9 месяцев мать политзаключенного Кремля Александра Кольченко увидела сына.

"Нафтогаз" премировал работников дочерней компании за суд с "Газпромом".

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Македония
Источник: 24 канал
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