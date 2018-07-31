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Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Референдум щодо зміни назви Македонії

Випуск новин 27 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 липня станом на 9:00 – диверсанти атакували позиції ЗСУ під Новгородським. Парламент Македонії призначив референдум щодо назви країни на 30 вересня.

Також у випуску:

Андрій Єрмоленко – творець картин, які зачіпають за живе.

Вперше за 9 місяців мати політв'язня Кремля Олександра Кольченка побачила сина.

"Нафтогаз" преміював працівників дочірньої компанії за суд із "Газпромом".

Теги: Випуск новин Македонія Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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