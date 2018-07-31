Випуск новин за 9:00: Ситуація на фронті. Референдум щодо зміни назви Македонії
У випуску новин за 31 липня станом на 9:00 – диверсанти атакували позиції ЗСУ під Новгородським. Парламент Македонії призначив референдум щодо назви країни на 30 вересня.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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