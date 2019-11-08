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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Выпуск новостей за 9: 00: Арест Дубневича. Разведение сил возле Петровского

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 9:00 – Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобу депутата Ярослава Дубневича и таки оставила его за решеткой. Однако, суд уменьшил сумму залога со 100 до 90 миллионов гривен. Если не будет обстрелов, сегодня в полдень должно начаться разведения на участке Петровское. Это накануне анонсировали в штабе Объединенных сил.

      Также в выпуске:

      Зеленский заверил, что нормандский формат должен обновить диалог между странами по урегулированию ситуации на Донбассе и способствовать полному прекращению огня.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск Ярослав Дубневич Выпуск новостей
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