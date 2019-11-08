Випуск новин за 9:00: Арешт Дубневича. Розведення сил біля Петрівського

У випуску новин за 8 листопада станом на 9:00 – Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила скаргу депутата Ярослава Дубневича і таки залишила його за ґратами. Однак, суд зменшив суму застави зі 100 до 90 мільйонів гривень. Якщо не буде обстрілів, сьогодні опівдні має розпочатися розведення на ділянці Петрівське. Це напередодні анонсували у штабі Об'єднаних сил.

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