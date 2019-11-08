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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 9:00: Арешт Дубневича. Розведення сил біля Петрівського

      Випуск новин 55 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 9:00 – Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила скаргу депутата Ярослава Дубневича і таки залишила його за ґратами. Однак, суд зменшив суму застави зі 100 до 90 мільйонів гривень. Якщо не буде обстрілів, сьогодні опівдні має розпочатися розведення на ділянці Петрівське. Це напередодні анонсували у штабі Об'єднаних сил.

      Також у випуску: 

      Зеленський запевнив, що нормандський формат має оновити діалог між країнами щодо врегулювання ситуації на Донбасі та сприяти повному припиненню вогню.

      У Великій Британії ідентифікували усіх 39 загиблих, яких знайшли у вантажівці в англійському Ессексі: вони виявились громадянами В'єтнаму.

      Вперше за 8 років з України за кордон вивозять небезпечні хімікати: партію пестицидів у 110 тонн починають відправляти з Херсонщини.

      Стрільцю, який у Києві атакував з мисливського карабіна власних сусідів, загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

      blog_ava
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      Теги: Розведення військ Війна на Донбасі Новини України Ярослав Дубневич Випуск новин
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