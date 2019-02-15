Выпуск новостей за 9: 00: арест Мангера. Теракт в Индии

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 9:00 – суд решил избрать Владиславу Мангеру меру пресечения в виде ареста на 17 дней с правом внесения залога в 2,5 миллиона гривен. Мангера подозревают в причастности к заказу убийства Екатерины Гандзюк. Смертник в автомобиле въехал в военный конвой в штате Кашмир. 100 килограммов взрывчатки повлекли гибель четырех десятков солдат.

Также в выпуске: Ситуация на фронте: пророссийские боевики вернули на передовую артиллерию калибра 152 миллиметра. Вблизи Попасной обстреляли коммунальщиков, которые чинили линию электропередачи. Память погибших в Афганистане почтили в Украине. На Мюнхенской конференции по безопасности в Германии обсудят новые санкции против России за ее агрессию вблизи Керчинской пролива, а также политические угрозы из-за строительства "Северного потока-2".