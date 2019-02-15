Випуск новин за 9:00: Арешт Мангера. Теракт в Індії

У випуску новин за 15 лютого станом на 9:00 – суд вирішив обрати Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді арешту на 17 днів з правом внесення застави у майже 2,5 мільйона гривень. Мангера підозрюють у причетності до замовлення вбивства Катерини Гандзюк. Смертник в автомобілі в'їхав у військовий конвой у штаті Кашмір. 100 кілограмів вибухівки спричинили загибель чотирьох десятків солдатів.

Також у випуску: Ситуація на фронті: проросійські бойовики повернули на передову артилерію калібру 152 міліметри. Поблизу Попасної обстріляли комунальників, які лагодили лінію електропередачі. Пам'ять загиблих в Афганістані вшановують в Україні. На Мюнхенській безпековій конференції у Німеччині обговорюватимуть нові санкції проти Росії через її агресію поблизу Керчинської протоки, а також політичні загрози через будівництво "Північного потоку-2".