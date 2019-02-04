Выпуск новостей за 9: 00: Бердянск без воды. Церковный конфликт на Тернопольщине

В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 9:00 – в Бердянске без водоснабжения остались десятки тысяч людей, а все из-за нового провала на канализационном коллекторе в 200 метрах от участка, который был уже поврежденным. На Тернопольщине в церкви Московского патриархата заявили, что полицейские применили силу против их священника.

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