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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Выпуск новостей за 9: 00: Бердянск без воды. Церковный конфликт на Тернопольщине

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 9:00 – в Бердянске без водоснабжения остались десятки тысяч людей, а все из-за нового провала на канализационном коллекторе в 200 метрах от участка, который был уже поврежденным. На Тернопольщине в церкви Московского патриархата заявили, что полицейские применили силу против их священника.

      Также в выпуске:

      Пророссийские боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      В Конотопе ледяная глыба упала с крыши и травмировала супружескую пару.

      На каком языке будут вести богослужения в Православной Церкви Украины.

      В центре Москвы произошел крупный пожар в многоквартирном доме, четверо человек погибли.

      Теги: УПЦ МП Коммунальные услуги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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