Выпуск новостей за 9: 00: Бердянск без воды. Церковный конфликт на Тернопольщине
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 9:00 – в Бердянске без водоснабжения остались десятки тысяч людей, а все из-за нового провала на канализационном коллекторе в 200 метрах от участка, который был уже поврежденным. На Тернопольщине в церкви Московского патриархата заявили, что полицейские применили силу против их священника.
Также в выпуске:
Пророссийские боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ.
В Конотопе ледяная глыба упала с крыши и травмировала супружескую пару.
На каком языке будут вести богослужения в Православной Церкви Украины.
В центре Москвы произошел крупный пожар в многоквартирном доме, четверо человек погибли.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Эксперт рассказал, возможно ли масштабное наступление России на Украину после выборовсегодня , 09:14
-
Главные новости 3 февраля: интронизация Епифания и смерть российского рэпера Децласегодня , 08:01
-
В центре Москвы загорелся многоквартирный дом, есть жертвы: фото и видео с места происшествиясегодня , 07:25
Комментарии