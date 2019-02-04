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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      Випуск новин за 9:00: Бердянськ без води. Церковний конфлікт на Тернопильщині

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 лютого станом на 9:00 – у Бердянську без водопостачання залишилися десятки тисяч людей, а все через новий провал на каналізаційному колекторі за 200 метрів від ділянки, що була вже пошкодженою. На Тернопильщині в церкві Московського патріархату заявили, що поліцейські застосували силу проти їхнього священика.

      Також у випуску:

      Проросійські бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

      У Конотопі крижана брила впала із даху та травмувала подружжя.

      Якою мовою вестимуть богослужіння в Православній церкві України. 

      У центрі Москви сталась масштабна пожежа у багатоквартирному будинку, четверо осіб загинули. 

      Теги: УПЦ МП Випуск новин Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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