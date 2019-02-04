Випуск новин за 9:00: Бердянськ без води. Церковний конфлікт на Тернопильщині
У випуску новин за 3 лютого станом на 9:00 – у Бердянську без водопостачання залишилися десятки тисяч людей, а все через новий провал на каналізаційному колекторі за 200 метрів від ділянки, що була вже пошкодженою. На Тернопильщині в церкві Московського патріархату заявили, що поліцейські застосували силу проти їхнього священика.
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Джерело: 24 канал
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