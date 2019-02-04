Випуск новин за 9:00: Бердянськ без води. Церковний конфлікт на Тернопильщині

У випуску новин за 3 лютого станом на 9:00 – у Бердянську без водопостачання залишилися десятки тисяч людей, а все через новий провал на каналізаційному колекторі за 200 метрів від ділянки, що була вже пошкодженою. На Тернопильщині в церкві Московського патріархату заявили, що поліцейські застосували силу проти їхнього священика.

Також у випуску: Проросійські бойовики дев'ять разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У Конотопі крижана брила впала із даху та травмувала подружжя. Якою мовою вестимуть богослужіння в Православній церкві України. У центрі Москви сталась масштабна пожежа у багатоквартирному будинку, четверо осіб загинули.