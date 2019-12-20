Выпуск новостей за 9: 00: Газовые переговоры. Атака боевиков

В выпуске новостей за 20 декабря по состоянию на 9:00 – переговоры по транзиту российского газа в ЕС через Украину возобновят уже сегодня. Представители в Европе надеются, что новое соглашение будет подписано уже до конца года. Боевики били из всего арсенала стрелкового оружия и гранатометов по окрестностям Троицкого, что на Луганщине.

Также в выпуске: В Главном управлении разведки зафиксировали колонну, прибывшей на Донбасс, военной техники. Оккупанты не пустили на похороны собственного отца гражданина Украины. Рада проголосовала за реестр педофилов и химическую кастрацию.