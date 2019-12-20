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      Випуск новин за 9:00: Газові перемовини. Атака бойовиків

      Випуск новин 14 Читать новость на русском

      У випуску новин за 20 грудня станом на 9:00 – переговори по транзиту російського газу у ЄС через Україну відновлять вже сьогодні. Представники в Європі сподіваються, що нова угода буде підписана вже до кінця року. Бойовики гатили із усього арсеналу стрілецької зброї та гранатометів по околицях Троїцього, що на Луганщині.

      Також у випуску:

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      Теги: Випуск новин Газ
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