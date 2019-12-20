Випуск новин за 9:00: Газові перемовини. Атака бойовиків

У випуску новин за 20 грудня станом на 9:00 – переговори по транзиту російського газу у ЄС через Україну відновлять вже сьогодні. Представники в Європі сподіваються, що нова угода буде підписана вже до кінця року. Бойовики гатили із усього арсеналу стрілецької зброї та гранатометів по околицях Троїцього, що на Луганщині.

Також у випуску: У головному управлінні розвідки зафіксували колону військової техніки, що прибула на Донбас. Окупанти не пустили на похорон власного батька громадянина України. Рада проголосувала за реєстр педофілів та хімічну кастрацію.