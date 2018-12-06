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      Выпуск новостей за 9: 00: Корь в Украине. Проверка бомбоубежищ

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 9:00 – в Минздраве констатировали, что за две недели корь уложила на больничные койки уже 22 тысячи украинцев, больше всего заболевших зафиксировано на Львовщине. Прошла неделя после введения военного положения в Украине, работники ГСЧС начали проверять бомбоубежища.

      Также в выпуске:

      В течение суток оккупанты 15 раз вели огонь по нашим позициям, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один военный ранен.

      США планируют отправить военный корабль в Черное море, в ответ на агрессивные действия России.

      Синоптики прогнозируют морозную погоду почти на всей территории Украины. Столбик термометра опустится в среднем до отметки минус 3 градуса.

      Теги: Выпуск новостей Военное положение в Украине ГСЧС Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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