Выпуск новостей за 9: 00: Корь в Украине. Проверка бомбоубежищ

В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 9:00 – в Минздраве констатировали, что за две недели корь уложила на больничные койки уже 22 тысячи украинцев, больше всего заболевших зафиксировано на Львовщине. Прошла неделя после введения военного положения в Украине, работники ГСЧС начали проверять бомбоубежища.

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В течение суток оккупанты 15 раз вели огонь по нашим позициям, в том числе 6 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, один военный ранен.

США планируют отправить военный корабль в Черное море, в ответ на агрессивные действия России.

Синоптики прогнозируют морозную погоду почти на всей территории Украины. Столбик термометра опустится в среднем до отметки минус 3 градуса.